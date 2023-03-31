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الجمعة 31 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة الوفد بالعمرانية تنظم إفطارا جماعيا للطلاب وتطلق مبادرة "مدرستي أولا"

حزب الوفد
حزب الوفد
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نظمت لجنة الوفد بالعمرانية، برئاسة إيهاب عبد المنعم، أولى فعاليات مبادرة "مدرستي أولا"، وهي مسابقة بين المدارس في نطاق عمل اللجنة، على أن يتم منح الفائزين، وذلك بحضور قيادات الإدارة التعليمية بالعمرانية.

وكانت أولى الفعاليات بتنظيم إفطار جماعي للطلاب، داخل مدرسة طابا بمشاركة قيادات اللجنة عادل السويسي نائب رئيس اللجنة، وإيناس سيد نائب رئيس اللجنة، وخالد الفاجومي مسئول الإعلام، ومصطفى سعد عضو اللجنة، والدكتور مدحت يوسف مدير المدرسة وريهام مصطفي المنسق العام للمدرسة.

ومن المنتظر أن تعقد مسابقات كنموذج محاكاة لأوائل الطلبة على مدار شهر رمضان المبارك، بمشاركة قيادات الإدارة التعليمية بالعمرانية.

 