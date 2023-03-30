هل يتحرك الذهب بعد قرار المركزى برفع الفائدة .. خبير يجيب

الخميس 30/مارس/2023 - 11:30 م



قال فادي كامل، خبير تجارة الذهب، إن قرار رفع الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية اليوم، قرار تنظيمي لحركة الإيداع والإقراض بين البنوك وبعضها، وليس له علاقة بالمستهلك، أو تحريك الأسعار بوجه عام.

أضاف، أن تحريك سعر صرف، وخفض الجنيه هو العامل المؤثر في تحريك أسعار الذهب، وكل تحرك للدولار بقيمة واحد جنيه يحرك أسعار الذهب بقيمة 50 جنيهًا، ومن ثم تترقب الأسواق حركة سعر صرف الدولار مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقع، كامل، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع تزايد التوقعات بخفض البنك المركزي لقيمة الجنيه أمام الدولار للحفاظ على سعر صرف مرن في الأسواق، وذلك بفعل توجه السوق لاعتماد سعر دولار تحوطي لحين استقرار الأسعار، بجانب ارتفاع الطلب الناتج عن مخاوف المواطنين من تأكل مدخراتهم، ومن ثم توجهم للذهب كملاذ آمن.

أشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بقيمة 70 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2130 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، كما ارتفعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا حيت افتتحت التعاملات عند مستوى 1967 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1983 دولارًا.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1886 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17600 جنيه.

وقرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما قرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .