إخماد حريق داخل مدرسة بالهرم

الخميس 30/مارس/2023 - 02:40 م

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مدرسة بمنطقة سهل حمزة بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة بمنطقة سهل حمزة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.