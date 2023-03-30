الفتوى الإلكترونية: كل ما تفعله السيدة في المنزل عبادة

الخميس 30/مارس/2023 - 01:36 م

قال الشيخ عبدالله سلامة، الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنه الدين يُسر وليس عُسر، إذ يجب أن تكون النصيحة في الدين بالحكمة والموعظة الحسنة وليس الترهيب، موجهًا حديثه للسيدات: «لن يفطر أحد في العالم كله إلا بوجودة أم أو زوجة بالمنزل، فهن مصدر السعادة على الإفطار، وكل ما تفعله السيدة في المنزل عبادة».

وأضاف «سلامة» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنّ الرجل الذي يعمل بنية سد احتياجات أهل بيته والتوسع عليهم وملء المنزل سعادة يؤجر على هذا، وكذلك الأمر على السيدة التي تقوم بتجهيز الطعام بنية إفطار صائم، إذ أن الأعمال بالنيات.

وأشار الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يجب على كل رجل وزج مراعاة زوجاته ومسئولياتها الكثيرة، فيجب أن يوجد تفاهم ومودة ومحبة ورحمة في المنزل فيما بينهم وليس تعصب وشدة «منقفش لبعض على الواحدة إذا حدث تقصير من أي طرف»، متابعأ انه يجب علينا التغيير من أنفسنا وفعل ما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ انه كان في مهنة أهله، يحلب الشاة ويخصف النعل.