نواب ونائبات قادمات: القيادة السياسية تنحاز لنزاهة وشفافية الانتخابات

الأربعاء 29/مارس/2023 - 07:02 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بإجراء تعديل تشريعى يسمح باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، تأكيد على انحياز القيادة السياسية على نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأوضحت في بيان اليوم أن ذلك منح المزيد من الثقة فى نتائج الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وتقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن، وأن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على المتابعة المستمرة لجلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، واستجابته لمقترحاته تمثل ضمانة قوية لإنجاح الحوار الوطنى، وتنفيذ توصياته، لتلبى طموحات الشعب المصرى، وخصوصا أن جلسات الحوار المقرر بدء أول جلساتها فى مايو المقبل.

وأضافت أن الحوار الوطنى اكتسب المزيد من الجدية والمصداقية بعد الاستجابة السريعة من جانب القيادة السياسية لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، موضحا أن الشعب المصرى ينتظر نتائج جلسات الحوار الوطنى، حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وتابعت أن الحوار الوطنى يمثل خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون منصة لطرح الأفكار والرؤى لموجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، والتى تتطلب من جميع القوى والتيارات السياسية ضرورة الاصطفاف الوطنى لعبور هذه المرحلة.