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الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

رافاييل جروسي
رافاييل جروسي
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وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، اليوم الأربعاء، إلى محطة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا. 
وذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرجو أتوم" - حسبما ذكرت وكالة أنباء /أوكرين فورم/ الرسمية  الأوكرانية - أن جروسي سيتفقد الأوضاع في محطة الطاقة النووية زابوريجيا، وسيتحدث مع المهندسين النوويين الذين يقومون بتشغيلها.
وتعد هذه الزيارة الثانية لجروسي إلى المحطة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير عام 2022، وسط مخاوف من المجتمع الدولي بشأن سلامتها.

رافاييل جروسي محطة زابوريجيا أوكرانيا