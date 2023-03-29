الطاقة الشمسية: برنامج بمليوني دولار لتعزيز استخدامات الطاقة الشمسية بالزراعة بتسع دول أفريقية

الأربعاء 29/مارس/2023 - 02:54 م

أطلق التحالف الدولي للطاقة الشمسية مشروعا تجريبيا يهدف إلى تعزيز تطبيقات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي في 9 دول أفريقية على مدار العامين المقبلين.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الدول التسع هي: بنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر والسودان والسنغال وجنوب السودان وتوجو وأوغندا.

وأوضح التحالف -في بيان اليوم الأربعاء- أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدر بمليوني دولار أمريكي، ستمول بدعم من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، كجزء من برنامج "توسيع نطاق تطبيقات الطاقة الشمسية للاستخدام الزراعي" الذي ينفذه التحالف الدولي للطاقة الشمسية منذ عام 2016.

ومن المقرر أن يساعد البرنامج الدول المستهدفة على تصميم وتنفيذ مشروعات وبرامج تهدف إلى دمج تكنولوجيا الطاقة الشمسية على نطاق واسع ضمن ممارساتها الزراعية.

وتعد هذه المبادرة آلية تسمح بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، عبر الألواح الكهروضوئية، من أجل تشغيل أنظمة الري.

ومن المنتظر أن يركز البرنامج على تحديد نماذج ملائمة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية في الدول المستهدفة، فضلا عن تنظيم ندوات توضيحية وبرامج تدريبية حول استخدام وتصميم نماذج متعددة لهذه الآلية.

وقال أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية "إن أنظمة الأعمال الزراعية تمثل 31% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، وبالتالي فإن التوسع في تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية في الزراعة، لاسيما في المجالات الزراعية كثيفة استهلاك الطاقة مثل الري، سيساهم في تقليل الانبعاثات فضلا عن تحسين عائدات المزارعين".

يذكر أن التحالف الدولي للطاقة الشمسية هو تنظيم حكومي دولي تقوده الهند، يضم في عضويته 121 دولة ويهدف إلى تعزيز استخدامات الطاقة الشمسية بدلا من الوقود الأحفوري، وجرى الإعلان عن هذا التحالف في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي عقد في باريس عام 2015، من جانب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

