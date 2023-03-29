الإعلامية شاهندة عبد الرحيم تنعى الإعلامى سامح رجائى

الأربعاء 29/مارس/2023 - 01:58 م

توفى اليوم الأربعاء، الإعلامى سامح رجائى، الرئيس السابق لقناة النيل للأخبار، بعد رحلة عطاء ذاخرة بالإنجازات.

وتنعى الإعلامية شاهندة عبد الرحيم المذيعة بقناة إكسترا نيوز، الراحل الكريم، إذ كتبت على صفحتها على "فيسبوك": " صدمتي كبيرة.. كان أستاذ قمة في الاحترام والالتزام، تعلمت منه في آخر أيامه الكثير.. اللهم ارحمه رحمة واسعة.. آمين يا رب العالمين واغفر له فى هذا الشهر الفضيل".

وتتقدم الإعلامية شاهندة عبد الرحيم بخالص العزاء لأسرته الصغيرة ولزملائه الإعلاميين ولكل عارفى فضله، تغمده الله بواسع رحمته.