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الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

منظمة الصحة العالمية: أذربيجان وطاجيكستان خاليتان من الملاريا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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اعتمدت منظمة الصحة العالمية، اليوم /الأربعاء/، دولتي أذربيجان وطاجيكستان خاليتين من مرض الملاريا. وأشارت المنظمة - في بيان اليوم /الأربعاء/- إلى أن هذه الشهادة تأتي في أعقاب جهود متواصلة استمرت قرنا من الزمان للقضاء على المرض من قبل البلدين.. مؤكدة أنه مع اعتماد الدولتين اليوم تكون المنظمة قد اعتمدت ما مجموعه 41 دولة ومنطقة واحدة خالية من الملاريا، بما في ذلك 21 دولة في المنطقة الأوروبية.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة الدكتور تادروس ادهانوم: إن إنجاز البلدين هو دليل آخر على أن القضاء على الملاريا ممكن مع الموارد المناسبة والالتزام السياسي.. داعيا البلدان الأخرى إلى الاستفادة من التجربة.

وتعد شهادة الاعتماد بالقضاء على الملاريا اعترافا رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية بوضع الدولة خالية من المرض.. وتمنح عندما يظهر بلد ما بالأدلة الصارمة والموثوقة، أن سلسلة انتقال الملاريا الأصلية بواسطة بعوض الأنوفيلة قد توقفت في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل.
 

منظمة الصحة العالمية الملاريا أذربيجان طاجيكستان