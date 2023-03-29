لخدمة 2 مليون عميل.. شراكة استراتيجية بين مترو ماركت ورابت

الأربعاء 29/مارس/2023 - 12:09 م

أعلنت شركة مترو ماركت المالكة لسلاسل مترو ماركت وخير زمان وشركة رابت عن إبرامها لاتفاقية شراكة هى الأولى من نوعها في هذا المجال حيث تتضمن عدد من المحاور الاستراتيجية لأعمال الشركتين بالسوق المصري.

حيث تستهدف الشركتان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها توسيع شبكة خدماتها وخدمة المزيد من المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حيث سيتم من خلال تطبيق شركة رابت الإلكتروني طرح مجموعة كبيرة من منتجات فريش فود ماركت ومترو ماركت المميزة.

هذا وقد أعربت شركة رابت -على حد قول إسماعيل حافظ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة رابت عن فخرها بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مترو ماركت لكونها تدير أكبر شبكة من محلات السوبر ماركت والمخازن بمصر، والتي تضم أكثر من 160 فرع في ١٩ محافظة، وذلك من خلال سلاسلها الثلاث فريش فوود ماركت، مترو ماركت، وخير زمان. وتعد الشركة التي تم تأسيسها في 1997 من أعرق الأسماء في هذا المجال فهي رائدة تجارة التجزئة الحديثة في السوق المصري.

ومن جانبها أكدت ثريا منصور نائب الرئيس التنفيذي لشركة مترو ماركت عن تطلعها للعمل مع شركة رابت بما يمكن الشركة من تقديم منتجاتها لشرائح أوسع من العملاء عبر الإنترنت.

وأضافت ثريا قائلة: “مازال العديد من العملاء يفضلون الذهاب بأنفسهم إلى السوبر ماركت لشراء احتياجاتهم اليومية من البقالة. مع ذلك، أثبت النمو السريع للتجارة الالكترونية أنها المستقبل، وذلك يحتم علينا التوسع في هذا المجال والذي نتطلع للاستفادة من خبرات رابت به."

واستطردت ثريا منصور ان الشركة ومن خلال هذا النموذج للتعاون بين الشركات التقليدية وتلك التي تعمل عبر الانترنت قد أثبت نجاحه في عدد من الدول حول العالم، على سبيل المثال الشراكة التي أطلقتها شركة "جوريلاز" مع "تيسكو" - أحد الأسماء الكبرى في مجال السوبر ماركت بإنجلترا، ومع سلسلة محلات "جامبو" بألمانيا، بالإضافة إلى الشراكة بين تطبيق “انستا كارت" و"وول مارت" عملاق البيع بالتجزئة بأمريكا، وبين "كاجوو" و"كارفور" بفرنسا، وغيرهم.

"هذا في حين أكد حافظ اسماعيل انه من خلال تكنولوجيا إدارة المخازن التي تم بنائها خصيصًا سنتمكن من توفير المزيد من المصداقية لعملائنا، وتحقيق مميزات اكبر لمترو ماركت.

ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ان شركة رابت تأسست في ٢٠٢١، للعمل في مجال التجارة الالكترونية، حيث يخدم تطبيقها للهاتف المحمول أكثر من نصف مليون مستخدم، والذي عبره قامت الشركة بتوصيل أكثر من ٥ مليون منتج حتى تاريخه.

حيث توسعت الشركة، التي اشتهرت في البداية بتوصيل منتجات البقالة في أقل من ٢٠ دقيقة، لتقدم أكثر من ٤ آلاف منتج متنوع، وإضافة المزيد من الخيارات لزمن التوصيل وللبيع بالجملة لتخدم قطاعًا أكبر من المستخدمين على اختلاف احتياجاتهم.