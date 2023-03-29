الأمم المتحدة تؤكد دعمها لجهود إفريقيا في مكافحة الإرهاب

الأربعاء 29/مارس/2023 - 11:27 ص

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن منظمة الأمم المتحدة، تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإفريقية الإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب، وتعمل على تعزيز عملها معها على مبادرات سلام مهمة، معبرا عن قلقه بشأن الوضع في القارة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عبر جوتيريش - خلال جلسة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب - عن قلقه العميق بشأن المكاسب التي تحققها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وأماكن أخرى، حيث تحاول توسيع نفوذها.. قائلا:"إن أثر الإرهاب آخذ في الاتساع، مع تدفق المقاتلين والأموال والأسلحة بشكل متزايد بين المناطق وعبر القارة، ومع تشكيل تحالفات جديدة مع جماعات الجريمة المنظمة والقرصنة،

كما يوفر عالم الإنترنت منصة عالمية لنشر الأيديولوجيات العنيفة إلى أبعد من ذلك".

وأكد الأمين العام، أن جهود مكافحة الإرهاب يمكن أن تجمع البلدان معا، كما هو واضح في جميع أنحاء إفريقيا من خلال عدد من المبادرات الإقليمية، مبينا أن القادة الأفارقة أبدوا تصميمًا متجددًا على مواجهة هذا التهديد المتطور، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب القارة لإنهاء هذه الآفة، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تقدم مساعدة مخصصة للدول الإفريقية، بما في ذلك في مجالات الوقاية والمساعدة القانونية والتحقيقات والملاحقات القضائية وإعادة الإدماج والتأهيل وحماية حقوق الإنسان.