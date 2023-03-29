زيلينسكي يدعو الرئيس الصيني لزيارة أوكرانيا

الأربعاء 29/مارس/2023 - 11:14 ص

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوة إلى نظيره الصيني، شي جين بينج، لزيارة أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في مقابلة خاصة مع وكالة (أسيوشيتيد برس) - "نحن مستعدون لرؤيته هنا.. أريد أن أتحدث معه، لقد تواصلت معه قبل بدء العملية العسكرية الروسية، لكن لم أتحدث معه منذ أكثر من عام".

وكان ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، قد صرح في وقت سابق بأن العمل التحضيري لتنظيم محادثات مباشرة بين زعيمي أوكرانيا والصين مستمر و"لم يصل بعد إلى أي مرحلة نهائية"، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وزار شي جين بينج روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة الصين.