وزير العدل يكرم رئيس الشهر العقاري بعد فوز فروع التوثيق بجائزة الدولة للتميز الحكومي

الأربعاء 29/مارس/2023 - 09:57 ص

شاركت وزارة العدل، في جائزة مصر للتميز الحكومي وجاء على رأس الفائزين بالجائزة مصلحة الشهر والتوثيق، حيث تم تكريم العاملين بها من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتميزهم ومساهمتهم في إحداث نقلة نوعية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الجهات والمصالح الحكومية وتقديم الخدمة للجمهور بشكل حضاري ومتميز ومكافأة الجهات المتميزة التي تقوم بخدمة الجمهور في أحسن شكل.

وشارك في المسابقة أكثر من مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، وفاز بالمركز الأول مكتب توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية تحت قيادة، كمال وهبه رئيسة المكتب ومعها فريق عمل متميز يضم أكفأ الموظفين بمصلحة الشهر العقاري، وهم عيسى أحمد عيسى، وابراهيم عبدالصبور وانس حمدي، ومحمد احمد سليمان، وداليا احمد السيد عطية، ودعاء عادل، ومنار الهادي، وهبه السيد، وهبة السيد البدوي، وشنودة بشرى، وخديجة عثمان، وسليمان أحمد سليمان.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب توثيق دكرنس بمحافظة الدقھلية قد فاز بالمركز الثالث، وتسلم الجائزة سمير فاروق أحمد، كما فاز بالمركز الثاني مكتب توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ وتسلم الجائزة شكرى السيد محمد.

وفي هذا الإطار اجتمع امس الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل بالمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقام بتكريم الدكتور جمال يقوت عبداللطيف وسلم له شهادة الأداء المتميز فئة رئيس قطاع ووجه له التحية والشكر على أدائه المميز وتقديمه أقصى ما لديه من جهد لرفعة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ووجه وزير العدل بتكريم الفائزين بهذه الجائزة الكبيرة التي تعكس مدى قيام وزارة العدل ببذل أقصى الجهد لتطوير مكاتب ومقرات الشهر العقاري على المستوى البشري والتقني حتى تؤدي الخدمة للمواطنين بأحسن وأيسر صورة، كما وجه بضرورة مشاركة جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها المقبلة وأن يتم تقديم كافة المساعدات والاحتياجات اللازمة للمكاتب حتى ينعكس ذلك على المواطنين في تأدية الخدمة لهم بطريقة مميزة

كما وجه سيادته بضرورة التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة المساعدات والخدمات المطلوبة حتى لا يشعر المواطن بأي جهد أو تعب داخل مقرات الشهر العقاري خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك الذي يحث على التعاون فيما بيننا.

وأشار وزير العدل إلى ضرورة بأن تقوم مكاتب التوثيق التي كانت تعمل فترة إضافية من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء بتأدية الخدمة للمواطنين خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا حتى تلبى احتياجات كافة المواطنين دون أي عناء أو تعب وبأحسن وأيسر شكل ممكن.

وفى نهاية التكريم وجه الدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري الشكر والتقدير للقاضى الجليل المستشار عمر مروان وزير العدل ومكتبه الفني لتقديمهم كامل الدعم المستمر لجميع العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

كما وجه الشكر للقاضي الدكتور أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري ومكتبه الفنى، كما وجه الشكر للقاضى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لقطاع التخطيط ومكتبه الفنى، وذلك لدعمهم للمكاتب والفروع التى فازت فى الجائزة

وتعهد الدكتور جمال يقوت رئيس المصلحة بأن يكون للشهر العقاري والتوثيق خلال عام 2023 نصيب كبير من التقدم.

تكريم

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مدبولى