ads
الأربعاء 29 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

اليمن
اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين، لباحات المسجد الأقصى المبارك. 

ودعت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء - المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في منع هذه الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات لحرمة الأماكن المقدسة وحرمة هذا الشهر المقدس لدى المسلمين.

وجددت الوزارة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية.
 

الخارجية اليمنية المسجد الأقصى المستوطنين ا اليمن