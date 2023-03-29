اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

الأربعاء 29/مارس/2023 - 09:28 ص

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين، لباحات المسجد الأقصى المبارك.

ودعت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء - المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في منع هذه الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات لحرمة الأماكن المقدسة وحرمة هذا الشهر المقدس لدى المسلمين.

وجددت الوزارة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية.

