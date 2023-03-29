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الأربعاء 29 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة وإيطاليا تبحثان الوضع في تونس وأوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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 بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية اليوم مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تونس وضرورة مساعدة الحكومة التونسية على تطبيق الحلول  الدائمة. 
وجاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تواصل التشديد على أهمية قيام الحكومة التونسية بتنفيذ سريع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما ناقش الجانبان الأهمية المستمرة لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على حربها غير المبررة ضد أوكرانيا -على حد قول البيان.

أوكرانيا الخارجية الأمريكية تونس روسيا ايطاليا