زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيطاليا

الأربعاء 29/مارس/2023 - 09:18 ص

أفاد المعهد الوطني لفيزياء الأرض وعلم البراكين في إيطاليا برصد زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر في منطقة كامبوباسو بمقاطعة موليزي جنوب شرقي إيطاليا.

وأوضح المعهد الإيطالي - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم - أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 23 كيلومترا.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن الهزات الأرضية شعر بها سكان مقاطعتي أبروتسو وكامبانيا.

من جانبها أعلنت هيئات الطوارئ الإيطالية أنها لم تتلق طلبات المساعدة من السكان أو بلاغات بوقوع أضرار في منطقة الزلزال.