الخارجية الإيرانية: البرنامج النووي ضمن مباحثاتنا مع الجانب الروسي

الأربعاء 29/مارس/2023 - 09:10 ص

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان أن إحدى القضايا التي ستطرح خلال المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ستكون خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني).

جاء ذلك - وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الإيرانية على قناتها على "تليجرام''- في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عقب وصوله إلى موسكو اليوم /الأربعاء/ في زيارة رسمية.

وأضاف عبداللهيان أن: " روسيا لعبت دورا فعالا في الجولة الجديدة من محادثات 4 + 1 في فيينا، والتي استمرت لبضعة أشهر، ويواصل زملاؤنا الروس الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بإعادة الأطراف (إلى طاولة المفاوضات)."

وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية عبر قناتها على "تلجرام'' أمس /الثلاثاء/، أن عبد اللهيان يزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وبحسب بيان الوزارة، سيناقش الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بعض القضايا المطروحة على الأجندة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.