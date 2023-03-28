أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023

الثلاثاء 28/مارس/2023 - 09:08 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 28 مارس 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر، والأهلي المصري، والتنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقطر الوطني الأهليQNB، والتجاري الدولي CIB، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، والاسكندرية".

وبلغ أعلى سعر دولار في البنوك نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.87 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.