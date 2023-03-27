اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان استئناف المحادثات الأمنية الثنائية أبريل المقبل

الإثنين 27/مارس/2023 - 12:55 م

قال مصدر دبلوماسي ياباني، اليوم الإثنين، إن اليابان وكوريا الجنوبية ترتبان لعقد أول محادثات أمنية ثنائية على مستوى العمل بينهما منذ أكثر من خمس سنوات، في شهر أبريل المقبل.

وبحسب المصدر، اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ويون، خلال قمتهما الأخيرة في 16 مارس الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو، على استئناف المحادثات الأمنية الثنائية التي يشارك فيها مسؤولون بوزارتي الخارجية والدفاع، والتي عٌقدت آخر مرة في مايو 2018، وفقا لوكالة أنباء كيودواليابانية.

ويأتي ذلك وسط مساعي طوكيو وسول لتحسين العلاقات بينهما، في أعقاب قرار سول بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب من خلال مؤسسة تدعمها تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، وليس الشركات اليابانية المتهمة بإجبار الضحايا على العمل.

وأشارت الوكالة إلى أن موعد عقد المحادثات الأمنية يأتي قبيل الزيارة المقررة للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للولايات المتحدة.