أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 17 بلدة حدودية في خاركيف

الإثنين 27/مارس/2023 - 12:55 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قصفت ما لا يقل عن 17 بلدة حدودية في الإقليم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بما في ذلك بلدات "خاركيف وكوبيانسك وتشوهيف".

وقال سينيهوبوف -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- "تضرر مبنى سكني من خمسة طوابق ومنزل خاص في قصف كوبيانسك، كما تم تدمير المباني الملحقة واستخدم العدو قذائف الهاون وغيرها من الأسلحة لإطلاق النار على قرية دفوريشنا في منطقة كوبيانسك، ونتيجة لذلك تضرر مبنى سكني والعديد من المباني الخارجية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن عمليات إزالة الألغام داخل الإقليم تتواصل للأغراض الإنسانية حيث تم خلال اليوم الماضي تفكيك 59 عبوة ناسفة في المنطقة.. وذكر أن "القتال مستمر على خط التماس، وحاول الروس شن هجمات في قرية سينكيفكا في منطقة كوبيانسك لكن الجيش الأوكراني صد جميعها بنجاح".

