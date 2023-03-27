"واشنطن بوست": الأزمة السياسية في إسرائيل تتجاوز نتنياهو

الإثنين 27/مارس/2023 - 12:54 م

رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق العنان لما وصفه النقاد بأنه هجوم واسع النطاق على الديمقراطية في إسرائيل ليجد نفسه تحت الحصار وأن الأزمة الآن باتت تتجاوزه.

وذكرت الصحيفة في تحليل للأوضاع في إسرائيل أوردته عبر موقعها الإليكتروني اليوم الاثنين- أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد خطط حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي الذي قد يمثل محاولة الحكومة للسيطرة على المحاكم والتي تتصدر أجندة غلاة المتشددين واليمينيين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن المسرح العالمي الذي كان نتنياهو يشعر غالبا بالارتياح، واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه المرة الخذلان، فقد أثارت خططه انتقادات لاذعة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، كما سلطت الاحتجاجات الضوء على السخط في واشنطن تجاه نتنياهو، الذي يلوح في الأفق بشكل كبير على السياسة الإسرائيلية وكذلك العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وفي الداخل، أحدثت المعارضة المتصاعدة صدوعا في حزب الليكود اليميني الذي هيمن عليه نتنياهو لسنوات.

فقد دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الأول السبت، إلى تجميد الإصلاح القضائي، حيث قاطع مئات من جنود الاحتياط تدريبهم وانضم أفراد من الجيش الإسرائيلي إلى الاحتجاجات. وقال -في بيان- "هذا يشكل تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن الدولة." "من أجل أمن إسرائيل ومن أجل أبنائنا يتعين إيقاف العملية التشريعية".

وأثارت دعوات جالانت -التي رددها اثنان من أعضاء حزب الليكود الآخرين- احتمالية عدم تمكن ائتلاف نتنياهو من تمرير التشريع بأغلبية ضئيلة من أربعة مقاعد في الكنيست أو البرلمان الإسرائيلي. وأقال نتنياهو أمس جالانت، مما زاد المخاطر في أزمة متصاعدة. بحلول المساء، تجمعت حشود أمام الكنيست بعد أن أطلقت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خارج منزل نتنياهو الذين هتفوا مطالبين ب"الديمقراطية!".

وأشارت واشنطن بوست إلى أن ثمة العديد من الأسباب التي تجعل نتنياهو يجد نفسه في هذا المأزق. ففي واشنطن، يؤكد المؤيدون الليبراليون ل إسرائيل رغبة رئيس الوزراء اليميني الجامحة على السلطة. ويواجه قضية قانونية جارية تتعلق بتهم فساد متعددة ويعتقد على نطاق واسع أنه يقوم بتصميم أي إعفاء سياسي يمكن أن يخرجه من الماء الساخن.

ونقلت الصحيفة عن ستيف هندريكس الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية قوله إن "إحدى النظريات الأكثر تكرارا التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الدردشة التلفزيونية هي أنه لا يهتم بمعالجة البلاد بقدر ما يهتم بتجنب الملاحقة القضائية، ويأمل أن تساعده احتمالية القضاة المختارين في التخلص من تهم الفساد التي تلاحقه لسنوات.

وقال أفيف بوشينسكي، رئيس الأركان السابق ل نتنياهو، لل واشنطن بوست: "وجهة نظري هي أنه فقد السيطرة. لم يدرك أنه سيكون هناك اعتراض من هذا القبيل في الشوارع وفي العالم ".

وإذا فقد نتنياهو السيطرة، فذلك لأن الاضطراب الذي أطلق العنان له هو أكثر بكثير منه. ومن أجل الوصول إلى السلطة، قام بدمج فصائل المستوطنين اليمينية المتطرفة وجعلها في قلب ائتلافه. كما اعتمد بشدة على دعم الأحزاب المتشددة، التي ترى في الإصلاحات القضائية المقترحة وسيلة رئيسية لدفع مشروعهم الديني إلى المجتمع الإسرائيلي الأوسع. لقد أعطى زخمًا لأجندة غير ليبرالية يمينية متشددة تكتسب زخما لسنوات.

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات الجماهيرية في تل أبيب ومدن أخرى والتي غالبا ما يشارك فيها الإسرائيليون الأثرياء والعلمانيون، هي في جزء منها انعكاس للانقسام الأيديولوجي العميق داخل البلاد

من جانبه كتب الصحفي الأمريكي-الإسرائيلي مايراف زونسزين قائلا إنه "بينما يسير المتظاهرون -وكثير منهم من الأكثر حظا في المجتمع الإسرائيلي- في الشوارع مطالبين" بسيادة القانون "و" الديمقراطية "، تقوم القوات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين ؛ الوقوف إلى جانب المستوطنين الذين يرهبون الفلسطينيين. وإنكار حرية الحركة والتجمع واحتجاز الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة وقتل المتظاهرين العزل وممارسة التعذيب "وفي داخل إسرائيل، يواجه المواطنون الفلسطينيون تمييزًا هيكليًا وعدم مساواة بموجب سياسة صريحة تعطي الأولوية لحقوق اليهود".

وشارك جيرشون باسكن،وهو ناشط سلام إسرائيلي، في مسيرة مؤخرا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مع لافتة كتب عليها "لا توجد ديمقراطية مع الاحتلال".

وكتب باسكن في مقال رأي في جيروزاليم بوست: قائلا "لا يمكن لأي إسرائيلي نزيه أن يدعي أن السيطرة العسكرية على ملايين الفلسطينيين، بدون أبسط الحقوق المدنية والإنسانية والسياسية، يمكن حقًا أن تسمى ديمقراطية".

وأضاف: "بينما استيقظ الكثير من الإسرائيليين أخيرًا على تشوهات ديمقراطيتنا والتهديدات التي تواجهنا جميعًا"، "ربما يستيقظون الآن أيضًا على الحاجة إلى مواجهة الجوهر المركزي لوجودنا كمجتمع ليبرالي حديث حيث يجب أن تكون هناك مساواة كاملة لجميع أولئك الذين يعيشون في ظل نفس النظام ".

