نائب يطالب الحكومة بكشف تفاصيل خطتها لحل مشكلات ذوي الإعاقة

الإثنين 27/مارس/2023 - 12:47 م

قال النائب حسام الخولي، ممثل حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إننا نعرف المشكلات جيدا الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، نريد أن نستمع من الحكومة الحلول، وأن نتعرف منهم طبيعة عمل "السيستم" الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ماهو السقف الزمني لإنتهاء الإجراءات، نريد أن نعرف ذلك كله من وزارات الصحة، والتضامن، الإجراءات والأوراق وطبيعتها، حتى لايستغرق طلب واحد بسيط شهور طويلة قد يمتد إلى سنوات.

وتابع بالقول: كلنا نستعرض المشكلات، وهي بطبيعة الحال عراقيل نعرفها جيدا، ونشكو منها كنواب في كل مرة، وتستمع إليها الحكومة بكل تأكيد، وهي تتلقى شكاوى متعددة بسبب أحوال وأوضاع ذوي الإعاقة، ولكن ما غاب عنا حتى الآن، روشتة بالحلول الفعالة والمجدية، التي تضع حدا لكل تلك الشكاوى.

وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، وجه الدعوة لوزيري التضامن والصحة والسكان، للوقوف على معوقات تطبيق القانون في حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الأحد، انتقادات كبيرة للحكومة بشأن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم، وخصوصا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.