نائب: الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني إضافة قوية للحياة السياسية

الإثنين 27/مارس/2023 - 12:15 م

وصف النائب عبده أبو عايشة، الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني مايو المقبل، بأنها خطوة ضخمة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتأكيد على نزاهتها وتعزيز المشاركة الوطنية، والحوار بين كل الأطراف.

فالحوار الوطني استلهام لتجارب وطنية عالمية بارزة ومصر تخطو للمستقبل بثبات.

ونوه أبو عايشة، في بيان له اليوم، أنه بعد الإعلان عن بدء الجلسات، فإن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات، التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل على تنفيذها والتى تساهم جميعها فى النهوض بالدولة المصرية، لافتا إلى أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات والقوى السياسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إن الاعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، يعكس حرص الدولة على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، فالوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقا للرؤى والأفكار والمقترحات التى تساهم فى تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية، لكنه لن يعترف أبدا بمن خاضوا في دماء الابرياء وحرضوا على الدولة وقاموا بعمليات إجرامية.

واعتبر عضو الشيوخ، أن الاقتراح الذي قرر مجلس امناء الحوار الوطني، رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمقرر انتهاؤه يناير القادم وفق الدستور يؤكد الحرص على استمرار نزاهة التجربة السياسية المصرية. مشددا: أن جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء ووطنيته ومقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات، كما يؤكد جدية الدولة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فالحوار الوطنى سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية فى مصر.

واختتم مصر، تعيش تحربة سياسية مميزة والحوار الوطني الراهن درتها بمشاركة كاملة وتوافق كبير.