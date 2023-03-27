سعر الذهب اليوم الاثنين 27 مارس 2023

الإثنين 27/مارس/2023 - 10:15 ص

استقرت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم الاثنين 27-3-2023، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2030 جنيها وسط هدوء في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في مصر، بمحلات الصاغة، اليوم، عند 2320 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، 2030 جنيهاً للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا للجرام، اليوم، 1740 جنيهًا، وهو الأكثر انتشارًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 قيراطًا للجرام، اليوم، 1353 جنيهًا، وهوالأقل طلبا.

سعر الجنيه الذهب في مصر

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر بمحال الصاغة، اليوم 16.240 ألف جنيه، وهو عبارة عن 8 جرامات من الذهب عيار 21.

جدير بالذكر ان التقرير الفني لجولد بيليون، قال إن اجتماع الفيدرالي والذي انتهي إلي رفع الفائدة 25 نقطة أساس ساهم في تغير التوقعات بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة، فحالياً نشهد تصحيح في الذهب بعد ارتفاعه الكبير فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن هذا التصحيح السلبي لن يكفي لتغيير الاتجاه العام لتداول الذهب الإيجابي، واستقرار الأسعار فوق المستوى 1850 دولارا للأونصة سيدعم عودة الذهب إلى الارتفاع رغم اغلاق السوق عند هبوط ب 0.3% لتسجل الأونصة 1978 دولارا.