سعر الدولار اليوم الاثنين 27 مارس 2023

الإثنين 27/مارس/2023 - 10:03 ص

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الأثنين 27-3-2023، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، وسط ترقب لإجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة الجديدة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التى تحدث في السوق المصري والعالمي .

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سع ر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.