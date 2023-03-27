7 خطوات بسيطة لتجنب المشاكل الهضمية في شهر رمضان

الإثنين 27/مارس/2023 - 07:30 ص

قد يعاني بعض الصائمين خلال شهر رمضان من المشاكل الصحية، بسبب تناول الطعام بما يتجاوز درجة الشبع وقت الإفطار، مما ينتج عنه اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تحدث خلال الشهر الفضيل مثل: عسر الهضم والانتفاخ.



وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على تخطي المشاكل الهضمية في رمضان، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية:



- رطوبة الجسم

لا بد من المحافظة على رطوبة الجسم بشرب لترين إلى ثلاثة لترات من الماء كل يوم على فترات لتجنب الجفاف والإمساك والصداع.

- تجنب المشروبات الغنية بالسكر

ينصح بتجنب المشروبات الغنية بالسكر والكافيين، لأنها قد تؤدي إلى تضخم الانتفاخ وتؤدي إلى تقلصات المعدة والإسهال إذا تم تناولها على معدة فارغة.



- عدم الإفراط في الطعام

تجنب الإفراط في تناول الطعام وتناول الطعام ببطء لمنع آلام المعدة والارتجاع الحمضي الشديد.



- تجنب الأطعمة الدهنية

. لا بد من تجنب الأطعمة الدهنية قبل ساعتين على الأقل من الذهاب إلى الفراش، لأنها تستغرق وقتًا طويلًا للهضم ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الغثيان وزيادة ارتداد الحمض.



- تجنب النوم على معدة فارغة

ينصح بتجنب النوم على معدة فارغة وزيادة تناول الألياف التي تساعد في تخفيف الانتفاخ والإمساك.



- تناول الزبادي

يُنصح بتناول الكثير من لبن الزبادي العضوي قليل الدسم، خاصة أثناء السحور، لأنه يحتوي على البروبيوتيك الذي يمكن أن يساعد في علاج حرقة المعدة والإسهال.



- ممارسة الرياضة

ينصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي للمساعدة في هضم الطعام بشكل أفضل.

ما هي أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في رمضان؟

نصحت الدكتورة مصيلحي بالإفطار على التمر، لأنه غني بالألياف التي تساعد على الهضم، كما أنه غني بالفركتوز الذي يساعد على تعويض السكر وكذلك فإن الفواكه المجففة الأخرى جيدة أيضًا وشرب الكثير من السوائل، وتناول الوجبات قليلة الدهون والغنية بالسوائل والتي تحتوي على بعض السكريات الطبيعية من أجل الطاقة وكذلك الشوربة وكمية صغيرة من الأرز مع الدجاج أو اللحم والخضروات.



وأكدت الدكتورة مصيلحي على وجبة السحور فهي مهمة للغاية للمساعدة على الصيام طوال اليوم، ومن المناسب تناول الشوفان والبيض والحبوب والزبادي وخبز الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات لأنها صحية وتحتوي على الألياف.