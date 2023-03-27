للموظفين المستمرين.. ماسك يعلن عن جوائز قيمة في «تويتر»

الإثنين 27/مارس/2023 - 07:00 ص

تكشفت التفاصيل الأولى من الجوائز التي وعد بها المدير التنفيذي لتويتر، إيلون ماسك، للموظفين الذين لا يزالون يعملون ضمن الشركة، بعد عمليات التسريح المتتالية التي شهدتها الشركة، منذ تغيير الإدارة.

وكان ماسك أعلن الشهر الماضي، بعد جولة جديدة من التسريح للموظفين، أنه سيقوم في 24 مارس (آذار) بمشاركة معلومات حول "جوائز تعويضية كبيرة جدًا من الأسهم، بناء على الأداء".

وبحسب تقرير موقع "فورتيون"، شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم انفراجًا في هذه المعلومات، مع إرسال ماسك رسالة بالبريد الإلكتروني تتضمن التفاصيل المنتظرة بشدة من الموظفين.

وفي البريد الإلكتروني، بدأ ماسك بإقرار التغييرات الجذرية التي طرأت على تويتر منذ استحواذه على المنصة بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه قال إنها كانت ضرورية لأن الشركة كانت قريبة من نفاد الأموال.

وسوف تقدم تويتر للموظفين منحًا جديدة في حقوق الملكية المخصصة للعمل، والتي ستبدأ في الانحسار بعد 6 أشهر، وفي غضون عام سيتمكن الموظفون من سحب بعض تلك الأموال.

وتستحق الحقوق الجديدة خلال 4 سنوات، وستكون منفصلة عن الحقوق السابقة، التي تم تحويلها إلى نقود عندما استحوذ ماسك على تويتر.

يذكر أن تويتر كان يعمل فيها أكثر من 7500 موظف، وتنفق ما يقرب من 630 مليون دولار على التعويضات القائمة على الأسهم. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أبقت الشركة على 2000 موظف، بعد جولة من الإجراءات التي تم بموجبها تخفيض التكاليف بشدة والاستغناء عن الموظفين.