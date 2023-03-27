إسلام عفيفي: الحوار الوطني يحظى بتقدير واهتمام القيادة السياسية ويعد رسالة طمأنة لكل المصريين

الإثنين 27/مارس/2023 - 05:26 ص

علق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي على تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، موضحا أهميتها بالنسبة للانتخابات والاستفتاءات القادمة.

وقال «عفيفي» خلال مكالمة هاتفية عبر قناة «إكستر نيوز»: "إننا يمكننا استخلاص بعض الرسائل من بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، أولا فكرة الإجماع على هذه القرارات والمقترحات دليل على أن هناك نوع من النقاش والتوافق العام بين المشاركين بمختلف أطيافهم وأفكارهم وتياراتهم على هذه المقترحات.

وتابع الكاتب الصحفي حديثه قائلا: البيان الصادر من «الحوار الوطني» يبين أن هناك إصرار من القيادة السياسية على استكمال هذا الحوار وتوفير كل الأجواء التي يمكن أن يخرج بها من قرارات ومقترحات ومشاركة حقيقية وأصوات متعددة ونوع من أنواع التنوع من الأفكار المختلفة، وهذا كله يضاف إلى الدولة المصرية.

وأكد على ثقة القيادة السياسية في القائمين على الحوار وضرورة المشاركة الإيجابية هي رسالة أخرى وخاصة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإشراف الهيئات القضائية الكامل على الاستفتاءات والعمليات الانتخابية القادمة، والذي يعطي نوعا من الطمأنة لجميع المصريين وكل التيارات السياسية ويعطي نوعا من الحافز لمن يرغب في المشاركة الإيجابية في المنافسة للتمثيل النيابي أو رئاسة الجمهورية وغيره من الاستحقاقات، موضحًا أن كل هذه الرسائل تُعد إيجابية وفي وقت مهم للغاية على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والدولي.

واختتم «عفيفي» حديثه، قائلا: "إن ما تشهده مصر من تغيرات حقيقية لا نقول فقط أن الجمهورية الجديدة هي مشروعات قومية فقط وإنجازات على أرض الواقع نشهدها جميعا، ولكن هذا الحوار يعد ضرورة الآن في هذا التوقيت، ويعد بمثابة رسالة طمأنة لكل المصريين ولكل الطوائف والتيارات السياسية للحث على المشاركة وأن هذه المشاركة تحظى بتقدير واهتمام القيادة السياسية وإصرار على أن تتم هذه المشاركة إلى أن تصل إلى محطتها الأخيرة بحيث تكون هناك قرارات فيما بعد بالتأكيد سنشهدها جميعا.

مقترح من أمانة الحواء الوطني باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.. الأسباب والأهمية يوضحها الكاتب الصحفي إسلام عفيفي#eXtranews #شادي_شاش pic.twitter.com/20r40FtlOf — eXtra news (@Extranewstv) March 26، 2023

وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.