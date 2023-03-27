ظاهرة غريبة.. حلاقة شعر أكثر من 70 قطة في لندن

الإثنين 27/مارس/2023 - 06:30 ص

شهدت مدينتا لندن وكينت البريطانيتان ظاهرة غريبة غير مسبوقة، حيث تمت حلاقة شعر أكثر من 70 قطة منذ عيد الكريسماس.

وكانت منظمة Animals Lost and Found، وهي منظمة غير ربحية لرعاية الحيوانات ومقرها كينت، تتعقب جميع الهجمات، وقامت برسم مخطط لها على الخريطة. وبحسب مديرة المنظمة، ناتاشا ماكفي، فإن عدد الحوادث في ازدياد، حيث يتقدم المزيد من الأشخاص للإبلاغ عن الاعتداء على حيواناتهم الأليفة.

وأخبرت ناتاشا صحيفة كينت لايف "لقد حلق شعر قطتي عند بطنها منذ حوالي أربع أو خمس سنوات. وفي الكريسماس الماضي، رأيت منشورًا على فيسبوك لشخص واجهت قطته نفس الاعتداء. وبعد ذلك، انهالت التعليقات لأشخاص يقولون إن شيئًا مشابهًا حدث معهم أيضًا".

وأضافت ناتاشا "بمجرد أن بدأت في رسم خريطة لمواقع الاعتداءات، كان لدينا حوالي 57 قبل يومين. ووصل العدد الآن إلى 70".

وتم الإبلاغ عن هجمات حلاقة القطط في غيلنغهام ودوفر وبرودستيرز وكرانبروك وأشفورد ورامسغيت، بالإضافة إلى أجزاء من لندن. ويبدو أن معظم هذه الهجمات تتجمع حول تشاتام وروتشستر. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو وفيات بين القطط حتى الآن.

وقالت ناتاشا إنها تتوقع أن يقوم المعتدون بإغراء القطط والاعتداء عليها بالقوة. وقالت أيضًا إن الأماكن التي تظهر فيها بقع الصلع على القطط تكون في المناطق التي لا تصاب فيها القطط بالبراغيث عادة، وأخبرها طبيب بيطري أنه لا توجد فرصة لحدوث بقع الصلع بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بالنصيحة التي تقدمها لمالكي القطط، قالت ناتاشا: "من الواضح أن بعض القطط لا يمكن أن تبقى في الداخل ويجب السماح لها بالخروج. ما أنصح به هو تركيب كاميرات مراقبة وتوصيلها بممتلكاتك. وبناء مجتمع للدعم من حولك. تعرف على جيرانك وساعدوا بعضكم البعض. تأكد أيضًا من إبلاغ الشرطة بأي حادث".