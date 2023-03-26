ألكسندر ديل فال يكتب: وقود الإرهاب الجهادى.. المتطرفون والإخوان المسلمون والجهاديون يشنون حربًا نفسية وإعلامية بالأساس

الأحد 26/مارس/2023 - 06:54 م

غزوات المغول أفضل مثال تاريخى على صعق العدو.. واستراتيجية قطع الرؤوس سمحت لداعش باحتلال قرى بأكملها دون طلقة واحدة

فى بعض المؤسسات الفرنسية وفى أحياء معينة.. يتمتع الجهاد بنوع من تأثير الموضة من خلال شيطنة القيم الديمقراطية وخلق كراهية تزدهر بينما قوى النظام عاجزة فى مواجهة مناطق يديرها بلطجية و"ملتحين" خلقوا قوة مضادة واقتصادًا مضادًا يخلق أحياءً انفصاليًة







الحرب التى يشنها الإسلاميون المتطرفون أو مقاتلو الإخوان المسلمين أو الجهاديون السلفيون هى فى الأساس حرب نفسية وإعلامية. لا ينبغى إلقاء اللوم على سياسة التدبير غير المحترف لداعش أو القاعدة - التى تظهر الرؤوس المقطوعة للكفار أو المرتدين – ووصفها بالجنون أو العنف العشوائى، لأن هذه الاستراتيجية سمحت لداعش باحتلال بلدات وقرى بأكملها فى سوريا والعراق دون طلقة واحدة.

لا شك أن هدف هؤلاء السفاحين هو قبل كل شيء تقويض الروح المعنوية للعدو عن طريق صعقهم أو إصابتهم بالذهول وجعلهم يتحدثون عن الأمر قدر الإمكان بفضل القوة المضاعفة واللانهائية للشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام خاصة عندما يكون الموضوع مرعبًا. وفى الحقيقية فإن حالة الصاعقة هذه، تجمع بين حالة الذهول العاطفى المصابة بالشلل مع شكل من الانبهار الماسوشى والمرضي. وفى الدعاية المحتشدة لداعش أو القاعدة، ترتبط هذه الحالة بالتواصل المفرط القائم على عملية تحديد الهوية والتقليد، وهى معروفة جيدًا من خلال التسويق الجماهيرى، ولكن يتم تضخيمها من خلال الأسلوب النرجسى المتمثل فى "المشاهدة على التلفزيون" واستراق النظر الخاص بعصر تلفزيون الواقع والفيسبوك. وهذا ما يفسر سبب تفضيل الجهاديين الراغبين فى إذهال الجمهور الغربى للمسرح الوحشى لقطع الرؤوس الذى يبث على الهواء مباشرة لأسرى غربيين (يرتدون زيًا برتقاليًا، إشارة إلى سجناء جوانتانامو) - الذين يمكن التعرف عليهم بسهولة والذين تثير معاناتهم الخوف وإحباط الروح المعنوية. الغرض من الصدمة النفسية لتلك الصاعقة أو هذا الذهول الكبير، هو إثارة الاستسلام الفورى اللاواعى وتثبيط الآخر عن طريق إزالة أى تلميح للمقاومة والقتال. وهذا يهدف إلى خلق حالة من الشلل التام للجماهير يتبعها الخضوع والقبول من قبل أقلية "مكهربة" ومذهولة.

قديمًا، قبل الإنترنت، أحدثت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية تأثيرًا مضاعفًا وفيروسيًا للظاهرة، أثبتت استراتيجية الدهشة نفسها عدة مرات - مثل الشائعات - والتى تعمل أيضًا عن طريق التواصل الفيروسى والكلام الشفهي. ويعد أفضل مثال تاريخى على صعق العدو، هى تلك الغزوات المذهلة التى شنها الهون والمغول.. إن الحرب النفسية التى تنشرها داعش تخدم المعارك على الأرض والتى هى نفسها تتبع الحيل. مثل الهون الرهيبين فى أتيلا فى الماضى، دائمًا ما تسبق داعش سمعتها الدموية (الصلب، وقطع الرؤوس، وسلسلة المجازر ببنادق الكلاشينكوف، والاغتصاب، وإلقاء الأشخاص من أعلى المبانى أو حرقهم أحياء، وتعليق الأسرى على سنون سكاكين الجزارين، إلخ) وكذلك يتم تكوين نظرية البربرية الوسيطة علميًا وفقًا لأساليب الدعاية والتلاعب بالجماهير، هذا الاسلوب الموروث من النازية والشيوعية الثورية.

وهنا نؤكد على أن الهدف من استراتيجية الصدمة:

١- تخويف الجماهير المستهدفة نفسيًا لتفقدهم كل القدرة والرغبة فى القتال حتى لو كانوا متفوقين فى العدد.

٢- التطهير عرقيًا للمناطق التى تم احتلالها دون قتال من أجل توسيع مجال الخلافة.

٣- الإثناء المسبق عن أى تلميح للمقاومة من خلال خلق، لدى العدو، متلازمة ستوكهولم "القديمة" (خضوع طوعى من الخوف والترقب)، بينما يحاصر أكثر المعسكر الإسلامى فتورًا، المشتبه بارتكاب "خيانة"، ليعود إلى النظام.

٤- التقاط الدوافع السادية للمرضى النفسيين الكامنين حول العالم الذين يرون فى داعش وسيلة لإشباع أوهامهم بشكل قانونى، عن طريق التحويل، ثم على نطاق أوسع، لخلق تأثير فيروسى محاكى.

إثارة "متلازمة ستوكهولم التقدمية المعممة"

يأمل الاستراتيجيون الجهاديون، من خلال إحداث حالة الصعق أو الذهول والرهبة "الملقاة فى قلوب الكفرة"، فى نهاية المطاف، إلى إخضاع الجماهير "الكافرة". وفقًا للأستاذ الراحل برونو لوساتو، الذى درس ظواهر العنف والاستسلام الطوعى، فإن المجتمعات الغربية التى تركز على محاربة هويتها الشيطانية (لأنها متشابهة مع الشر الاستبدادى السابق) معرضة بشكل خاص لـ"متلازمة ستوكهولم القديمة"، وهو تعبير يصف من يتعرضون لخضوع طوعى استباقى ناتج عن حالة الشلل من الخوف الناجم عن حملات الإرهاب التى تضاعفت عشرة المرات، بسبب ذنب الجماهير المستهدفة والتوسط المفرط للأعمال الإرهابية. يأتى سر متلازمة ستوكهولم المتقدمة من العملية - القريبة من الصعق - وهى القهر الذى يمارس على الرهينة (حقيقى أو وهمي) من قبل جلاده الذى ينتهى به الأمر إلى فهمه والدفاع عنه بمنطق اللاواعى للبقاء والتفسير - وهو التبرير اللاحق للعنف الذى عانى منه. وهكذا، فإن الجمهور الغربى الذى يحدق برعب فى صورة الرهينة وهو يقرأ رسالة تجعل "الصليبى - الإمبريالي" المسؤول عن ذبح الكفار مقدرًا له أن يصبح "شريكًا" أيديولوجيًا موضوعيًا فى المستقبل، والذى سينقل جزءًا منه، من خلال الخوف المتوقع من مظالم الإسلاميين الذين يتهمون الحكومات "الصليبية" بـ"غزو الأراضى الإسلامية" (العراق، أفغانستان، ليبيا، سوريا، مالى، إلخ) أو المسلمين "المضطهدين"، فإن العنف فى النهاية ليس مجرد نتيجة مشروعة. أفضل مثال فى الماضى على متلازمة ستوكهولم الجماعية كان تصويت الإسبان المرعوبين من هجمات مدريد (٢٠٠٤) لصالح لويس خوسيه ثاباتيرو، بينما انتصر اليمين إلى حد كبير فى اليوم السابق للهجمات. فى الواقع، أدت الدهشة التى سببتها الهجمات على محطة أتوتشا فى مدريد إلى عدم معاقبة الإسبان، لأنه لم يرشح نفسه لإعادة انتخابه، ولكن لتبرير التصويت المفاجئ لليسار، الذى يُنظر إليه فجأة على أنه "أقل عبوسًا" و"أقل خطورة"، وتحميل الحزب الشعبى المسؤولية عن الهجمات من خلال التزامه إلى جانب الولايات المتحدة فى العراق.

قوة التلقين: لا تقلل من شأن الأيديولوجية وحرب الأفكار

فى الواقع، تأتى القوة الضاربة والقدرة على جذب الجهاديين الذين يجندون على أرض المجتمعات المفتوحة من حقيقة أنهم يتعاملون بشكل مثالى مع حرب الكلمات. فى الواقع، إنهم يعارضون غياب اليقين الروحى والأيديولوجى لدى الغربيين - الذى شكله المجتمع الاستهلاكى والتوبة - وهى أيديولوجية ثيوقراطية مشحونة بشدة من الناحية اللغوية والعاطفية والتى يتم تلقيح اليقين المطلق من خلال الرسائل التى تدرسها وسائل الإعلام وتضخيمها علميًا. إنهم يعارضون مجتمعًا يحمل أفكارًا "سائلة" بشكل متزايد مع يقين شديد الكثافة، أو "نوى صلبة" دلالية أو "ثقوب سوداء" مفاهيمية تدمر أى تمثيل منافس أقل قسوة.







ولا شك أن خطأ العديد من المفكرين الغربيين من جميع المعتقدات، الذين لا يؤمنون إلا بالواقع المادى والاقتصادي، يكمن فى التقليل من شأن هذا الصراع فى التمثيلات الذى يتم تسليمه فى المسرح قبل أن يتراجع فى مسرح العمليات العسكرية. تدفع هذه الرؤية، على سبيل المثال، إلى إنكار أو التقليل من الطبيعة المتعصبة الخالصة للإرهابيين المتعطشين للدماء وتحويلهم إلى ضحايا مؤسسين مزعزعين من الإقصاء واليأس أو حتى إلى المرضى الذين يفتقرون إلى العقل بحجة أن البعض قد يكون لديهم حالات من الاكتئاب. ووفقًا للطبيب النفسى بوريس سيرولنيك، فإن "هؤلاء الإرهابيين ليسوا مجانين ولا وحوشًا. إنهم أطفال عاديون فى ضائقة، تشكلت عن قصد من قبل أقلية تريد الاستيلاء على السلطة. مع وجود أقلية من الرجال المدربين والمدفوعين والمسلحين والمتلاعبين والمصطنعين، يمكن تدمير الحضارة. لقد تم ذلك فى السابق.. لقد فعلتها محاكم التفتيش والنازية "...

إن ظاهرة التعصب وتجنيد الجهاديين أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. فهى لا تؤثر فقط على الشباب العاطلين عن العمل أو الشباب من هجرة المسلمين الفقراء - الذين "سيتفاعلون" مع حالة "الإقصاء الاقتصادى والاجتماعي" أو "العنصرية" - ولكن أيضًا على المسلمين من خلفيات مهاجرة وما يسمى بالفرنسيين المنتمين إلى خلفيات متوسطة أو عالية. وهذا يدل على أن سبب التطرف أيديولوجى ونفسى بالدرجة الأولى، كما أوضح مارك ساجمان الذى درس قضايا العديد من الإرهابيين لحساب وكالة المخابرات المركزية والجيش الأمريكي. يؤكد فى تقريره عن الجيل الراديكالى هذه الملاحظة: "مع ذلك، يجب أن نحذر من آثار العدوى والتعارف المتبادل بين الأقران، والتى من خلالها يمكن لطرف راديكالى التأثير على جيل بأكمله. خلال دقيقة الصمت التى نظمت فى المدارس تكريمًا لضحايا هجمات يناير، تمكننا من رؤية القلق الذى أعرب عنه جزء كبير من الطلاب.. فى بعض المؤسسات أو فى أحياء معينة، يتمتع الجهاد بنوع من تأثير الموضة. أصبح هذا التأثير ممكنًا من خلال شيطنة القيم الديمقراطية، وهذا السخط، هذا الانفصال عن الشباب عن المبادئ الجمهورية، أمر مقلق للغاية لأنه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة". يستحضر بوتيه كراهية أيديولوجية للغاية من النوع النازى والتى، تحت غطاء الانتماء إلى مجتمع مسلم متخيل، تنمو فى الضواحى، ولا علاقة لها بالفقر. إن الحزب الاشتراكى، الذى يقول ما لا يحق لمارين لوبان أو نيكولا ساركوزى أن يقوله، يؤكد أن هذه الكراهية نتجت جزئيًا عن مجتمعنا الذى لم يعد يعرف كيف يندمج وينقل ويطبق القواعد ثم من قبل دولة ابتعدت من مناطق ينعدم فيها القانون حيث يمكن أن تزدهر الكراهية وحيث تكون قوى النظام عاجزة فى مواجهة الأحياء التى يديرها البلطجية و"الملتحين". لقد خلقوا قوة مضادة هناك واقتصادًا مضادًا يخلق أحياء انفصاليًة. إن المرجل الإثنودينى والأيديولوجى الحقيقى يفيض أو حتى ينفجر فى المناطق الخارجة عن القانون حيث يكره المواطنون الفرنسيون بشدة فرنسا والغرب وكل ما تمثله الحضارة اليهودية والمسيحية، وأحيانًا يكونون مستعدين للموت من أجلها.

التفسير الاجتماعى والاقتصادى المزعوم لعملية التطرف

للرد على الفكرة التى يتبناها اليسار المتطرف (المتحالفون غالبًا مع الإسلاميين) بأن الجهاد الإرهابى ليس سوى "رد فعل" على الفقر أو الإقصاء، من المثير للاهتمام الرجوع إلى دراسة أجراها خبراء من مركز منع الطائفية - الانحرافات المرتبطة بالإسلام (CPDSI، فرنسا)، بعنوان التحول الذى أحدثته الخطابات الإرهابية الجديدة على الشباب. يوضح هذا التقرير أن الراديكالية ليست نتيجة التمييز، ولكنها، مثل النازية والشيوعية فى الماضى - التى أغرت الناس من جميع مناحى الحياة - ظاهرة أيديولوجية ونفسية بارزة يستعير أسلوب عملها من تلك الطوائف والحركات الشمولية.. تظهر الدراسة أنه من بين ٢٠٠٠ فرنسى جندهم تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة فى سوريا أو القاعدة فى اليمن، "٨٤٪ يأتون من الطبقات الاجتماعية المتوسطة أو العليا، مع تمثيل قوى للتعليم (٥٠ ٪ من نسبة ٨٤٪). الفيديوهات التى تمت مشاهدتها، توضح نسج علاقات وثيقة مع الجماهير المستهدفة، تعرف على أساليب الدعاية ومعرفة كيفية استخدام أنسب الكلمات والرموز الأكثر أهمية للإقناع والتعصب فى العمق. القاعدة فى سوريا، عمر أومسين، سنغالى فرنسى لديه أثار العديد من المهن، وهو يعد رمزا. ويتخصص أومسين فى تحرير مقاطع فيديو موثوقة عن المجندين الشباب، وقد جعل الشباب بمهارة يؤمنون بالازدهار. إنهم سوف يدركون فكرة ملخصها أنهم سيعطون لحياتهم معنى إيثارًا وبطوليًا من أجل خدمة قضية "نبيلة"، ولكن جوهر رسالتها كان يهدف إلى إبعاد الشباب عن "شرهم" واستندت البيئة إلى نشر نظريات المؤامرة التى تهدف إلى خلق شعور بالاضطهاد، وشيطنة كبش فداء العدو، وجعل المجند الشاب يعتقد أنه يمكن أن يكون جزءًا من طليعة بطولية أو "نخبة مستيقظة" مدعوة لمحاربة المؤامرة ومكلف بمهمة إلهية فريدة تحمل معنى وتثمين الذات.

من جانبه، أظهر ساجمان، الذى أجرى مقابلات مع عدد من الجهاديين، أن العديد من الإرهابيين لديهم ماض خالٍ من الأخطاء أو من البورجوازية، ولم يكونوا مدفوعين بالنهاية أو الإقصاء الاجتماعي. فى كتابه "الوجه الحقيقى للإرهابيين" يستنكر حقيقة أن "الفكرة التى لدينا عن الإرهابى هى فى الحقيقة عبارة عن كليشيهات: فكرة المتمرد المحروم من الميراث الذى نشأ فى الضواحى البائسة للعالم العربى ووقع فريسة له.. بعض الاضطرابات النفسية. يبدو الجهادى وكأنه طالب برجوازى صغير مثقف ومحبَط أكثر من كونه ملعونًا على الأرض، فهم ليسوا مجانين ولا مضطربين عقليًا، هم أيديولوجيون". هذه الملاحظة أكدها المراسل والمنتج الفرنسى بيير ريهوف الذى قدم العديد من الأفلام الوثائقية حول دوافع الإرهابيين الذين التقى بهم فى السجن أو عرفهم من خلال شهادات قدمتها العائلات. لذلك، إذا لجأ الكثير من الشباب إلى الجهاد، فليس ذلك لأن الغرب أو أمريكا أو إسرائيل "يذلونهم" بشكل مباشر، ولكن لأنهم تعلموا أن الاندماج هو "ارتداد أو أن الغرب المسيحى والمسلمين المرتدين والصليبيين اليهود هم الشيطان المتجسد ولذلك يجب استئصاله". لقد تم ببساطة "إضفاء الطابع الأيديولوجي" عليهم وتطرفهم بطريقة شبه علمية، كما حدث فى الماضى من قبل الشيوعيين والنازيين، ولكن هذه المرة من قبل الأقطاب المؤسساتية وكبار المتمردين للإسلاموية العالمية.

وهنا علينا أن نتذكر أنه مثل هتلر أو تروتسكى أو لينين أو ستالين، فإن أتباع الشمولية الخضراء لديهم مشروع للغزو الكوكبى وسلاحهم الأول هو الأيديولوجية والصرامة. وقودهم هو الاستياء. وتتمثل خبرتهم فى استغلال الضيق الفردى والجماعى والشبكات الإجرامية، من أجل زعزعة استقرار النظام القانونى، ومن هنا أيضًا تواطؤ الثوار الحمر الذين، هم مثلهم، يكرهون النظام الوطنى "البرجوازي" والغرب اليهودي المسيحى. فى الضواحى، تتغذى الإسلاموية الجهادية على "العنصرية المعكوسة" التى تشمل كراهية الغرب والمسيحيين واليهود. تكمن قوة الإسلاميين فى قدرتهم على استخدام تقنيات التعصب والتلقين الخاصة بالدوائر الشمولية والطائفية. إنهم يفرضون بشكل تدريجى اعتقادًا جديدًا على جمهورهم المستهدف ويمنعون تفكيرهم النقدى من خلال التكرار والتجنيد المحاكي. يتم تفعيل آلية "أسر العقل" هذه من خلال مقاطع الفيديو المعقدة للغاية للمجندين الذين يوجهونهم إلى المنتديات والمدونات حيث يعتنى بهم "كبار السن" أو "الإخوة". إن دور هؤلاء المحاورين-المجندين هو دور حاسم مثل الإنترنت فى عملية تطرف الشباب الذين يتصلون بهم يوميًا عبر الإنترنت، عن طريق الهاتف ليشرحوا لهم كيفية التصرف وفك رموز العالم.

بعيدًا عن أن يصبحوا جهاديين سلفيين فى غضون أسبوع تقريبًا عن طريق الصدفة بحجة "أننا لم نرهم فى المسجد"، فإن الجهاديين الشباب الذين انتشروا بين أورلاندو وباريس وبروكسل ونيس فى الواقع غالبًا ما يترددون على الأماكن العامة أو الخاصة أو صلاة سرية، ووجدوا أنفسهم فى "مجتمعات مقيدة". إن عملية التطرف ليست سوى مرتجلة أو نشأت من فقاعة. ويذكر مالك بوطيه أنه "بناء على خبرتهم الطويلة فى الدول العربية الشمولية، والخلط بين أساليب التجنيد للطوائف والأديان والمنظمات الثورية، طور الإسلاميون طريقة لترسيخ أنفسهم وتوسيع دائرة نفوذهم والتجنيد فى بلادنا فى جميع أنحاء العالم. تظهر مراحل هذه الآلية الآن بوضوح تام:

ابدأ بغرس علم، بمعنى آخر نشر صراحةً وجود أفراد متطرفين. وهذا هو دور الحجاب ثم البرقع، أو اللحى غير المشذبة والملابس التقليدية، أو حتى الرموز مثل ارتداء السراويل القصيرة التى تكشف الكاحلين بشكل دائم.

بناء نواة مقتنعة بما يكفى لتنتشر على الأرض ليتم غزوها. ٣- مد دائرة المعارف إلى المتعاطفين، أى أولئك الذين يريدون المناقشة فقط.

٤- من هذه اللحظة لا تترك المتعاطف أبدًا دون اتصال يومى. ٥ - عندئذ يصبح المتحول الجديد هو نفسه قوة دافعة للتجنيد، الأمر الذى يجعل من الممكن الوصول إلى المزيد والمزيد من الناس. و"الهدف من هذه الشبكة الاجتماعية البشرية ليس مجرد تجنيد المقاتلين".



معلومات عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يتناول، فى هذا المقال، قضية بالغة الأهمية تتعلق باستراتيجية الإرهابيين فى تخويف وترهيب المجتمعات سواء فى دول الشرق أو الغرب.



