البرلمان الصومالي ومفوضية أممية يبحثان قضايا اللاجئين الصوماليين بالخارج

الأحد 26/مارس/2023 - 03:03 م

بحث رئيس مجلس الشعب للبرلمان الصومالي شيخ آدم محمد نور مدوبي، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الصومال السيد ماجاتي جويسي، قضايا اللاجئين الصوماليين المقيمين في الخارج، والعمل على مساعدتهم وعودتهم للبلاد.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - قضايا النازحين داخل الصومال في خطوة لإيجاد السكن وفرص العمل لهم.