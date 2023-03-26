ads
الأحد 26 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرلمان الصومالي ومفوضية أممية يبحثان قضايا اللاجئين الصوماليين بالخارج

البرلمان الصومالي
البرلمان الصومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث رئيس مجلس الشعب للبرلمان الصومالي شيخ آدم محمد نور مدوبي، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الصومال السيد ماجاتي جويسي، قضايا اللاجئين الصوماليين المقيمين في الخارج، والعمل على مساعدتهم وعودتهم للبلاد.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - قضايا النازحين داخل الصومال في خطوة لإيجاد السكن وفرص العمل لهم.

الصومال اللاجئين الصوماليين البرلمان الصومالي