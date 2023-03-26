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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

إنفوجراف.. 20.3 مليون معاملة عبر تطبيق «انستا باي» بقيمة 112.7 مليار جنيه

خلال عامه الأول

شبكة المدفوعات اللحظية
شبكة المدفوعات اللحظية "أنستا باي"
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أعلن البنك المركزي المصرى، أن شبكة المدفوعات اللحظية "أنستا باي" قامت بإجراء 20.3 مليون معاملة بقيمة 112.7 مليار جنيه لـ 2.16 مليون عميل، خلال العام الأول لإطلاقها.

وأشار المركزى أن خدمة شبكة المدفوعات اللحظية "أنستا باي" متاحة للجميع بدون رسوم حتى نهاية عام 2023.

يذكر أن شبكة المدفوعات اللحظية "أنستا باي" تم إطلاقها في إبريل 2022، والتى  تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا عن تعديل الحدود القصوي لمستخدمى تطبيق "أنستا باي" بدءا من يوم 15 مارس الجاري.

تضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيه مصرى، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيه مصرى، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيه مصرى.

البنك المركزى المصرى تطبيق إنستا باي شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي