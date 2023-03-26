إنفوجراف.. 20.3 مليون معاملة عبر تطبيق «انستا باي» بقيمة 112.7 مليار جنيه

الأحد 26/مارس/2023 - 02:41 م

أعلن البنك المركزي المصرى، أن شبكة المدفوعات اللحظية "أنستا باي" قامت بإجراء 20.3 مليون معاملة بقيمة 112.7 مليار جنيه لـ 2.16 مليون عميل، خلال العام الأول لإطلاقها.

وأشار المركزى أن خدمة شبكة المدفوعات اللحظية "أنستا باي" متاحة للجميع بدون رسوم حتى نهاية عام 2023.

يذكر أن شبكة المدفوعات اللحظية "أنستا باي" تم إطلاقها في إبريل 2022، والتى تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا عن تعديل الحدود القصوي لمستخدمى تطبيق "أنستا باي" بدءا من يوم 15 مارس الجاري.

تضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيه مصرى، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيه مصرى، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيه مصرى.