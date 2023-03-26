بروتوكول تعاون بين بنك مصر و«اتصالات» و«أمازون» لدعم الخدمات الرقمية في مصر

الأحد 26/مارس/2023 - 01:08 م

أعلنت شركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني عن تعيينها الشريك الرسمي لتقديم خدمات الدفع والحلول التكنولوجية لشركة اتصالات مصر من & e ، في إطار شراكة جمعت الطرفين مع بنك مصر، البنك القابل لعمليات الدفع عبر بوابة المدفوعات الإلكترونية الخاصة به.

وبموجب هذا التعاون، تتيح أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني الفرصة لعملاء اتصالاتمصر من &e تسديد مدفوعاتهم التي تشمل الفواتير والاشتراكات وعمليات شراء الأجهزة من خلال تجربة دفع آمنة وسلسة على منصة الدفع الرقمي التابعة للشركة، كما تتيح الشراكة لعملاء اتصالات مصر من & e خطط تقسيط مرنة، بفضل تعاون أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني مع 10 بنوك في مصر من بينها بنك مصر.

حضر فعالية توقيع الاتفاقية في القاهرة ممثلون عن شركة اتصالات وعدداً من الشخصيات البارزة، من بينهم حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر من e& ، وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، وبيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الصاحي، المدير العام في أمازون مصر.

وتعليقاً على الشراكة، قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر من e&: “سعداء بالتعاون مع بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، ونهدف من خلال هذا التعاون تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر جميع القنوات مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت بكل سهولة وأمان، وتأتي هذه الشراكة في إطار خطوات اتصالات مصر من e& للتحول إلى شركة تكنولوجيا متكاملة، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء ومواكبة أحدث التقنيات والتغيرات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تؤكد النجاحات التي حققتها شركة اتصالات مصر عن طريق إبرام عدد من الشراكات، باتباع استراتيجية ممنهجة لتقديم عدد كبير من مختلف الخدمات والمنتجات”.

وصرح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا: "إننا سعداء بالتعاون مع شركات متميزة مثل اتصالات مصر من &e وأمازون لخدمات الدفع الالكتروني، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادتنا للسوق المصرفي المصري، كما أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.

من جانبه قال بيتر جورج المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: "نعمل باستمرار لتسهيل معاملات رقمية سلسة وآمنة للعملاء، لذا يسعدنا التعاون مع اتصالاتمصر من &e في سعيها لتوفير حلول الدفع الإلكتروني لعملائها والشركات، حيث يتيح لنا هذا التعاون الجمع بين خبرة اتصالات من & e مصر وبنك مصر الاستثنائية في السوق المصري وخبرة أمازون العالمية لتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة لعملاء اتصالات في مصر".

وصرح عمر الصاحى مدير عام أمازون مصر، أن الحكومة المصرية قد وضعت على قمة أولوياتها دعم خطط التحول الرقمي والابتكار، تماشيًا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ واستراتيچيتها تجاه الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الصاحي "تعاوننا مع اتصالاتمصر من & e وبنك مصر هي خطوة جديدة في الطريق الصحيح لدعم أجندة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والعمل معًا لتمكين المزيد من العملاء للإستفادة من منظومة مدفوعات رقمية سهلة وآمنة ومرنة، نحو مستقبل يدعم الدفع الغير نقدي لمصر".

وتُعد الشراكة دليلاً آخر على المكانة الرائدة التي تتمتع بها أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر، إذ لطالما حرصت على إقامة الشراكات وإطلاق المبادرات لتعزيز التوجه نحو اعتماد الدفع الرقمي، وبما يتماشى مع الجهود الحكومية. ويمثل التعاون مع شركة ڤاليو (valU)، إحدى المنصات الرائدة في مصر في مجال خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، إحدى الشراكات الاستراتيجية التي تتيح لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني إمكانية تمويل مشتريات العملاء في مصر من خلال خطة تقسيط قائمة على مبدأ "اشتر الآن وادفع لاحقاً".

هذا ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث أن تغيير ثقافة الكاش والتحول الي المجتمع اللانقدي يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني، كما يسعي بنك مصر جاهدا لاستخدام كافة الوسائل التكنولوجية ضمن خطة دعم التحول الرقمي في مصر ودعماً لجهود الشمول المالي.