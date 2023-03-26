كيشيدا: مجموعة السبع ستظهر التزامها بإعلاء النظام الدولي المبنى على سيادة القانون خلال قمة هيروشيما

الأحد 26/مارس/2023 - 12:24 م

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستضيفها مدينة "هيروشيما" اليابانية في شهر مايو المقبل ستكون فرصة لإظهار عزم مجموعة السبع لإعلاء النظام الدولي المبنى على سيادة القانون.

وقال كيشيدا - في تصريحات بشأن زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد - إنه يتعين على اليابان والدول الآخرى مواصلة دعم أوكرانيا وتطبيق العقوبات بحزم ضد روسيا والمحافظة على النظام العالمي المبنى على سيادة القانون.

وأكد رئيس الوزراء الياباني مجددا - في كلمة أثناء حفل تخرج بأكاديمية الدفاع الوطني بمدينة "يوكوسوكا" القريبة من طوكيو - عزمه على وقف العدوان الروسي ضد أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه سيقود مجموعة السبع المتحدة في إظهار التزاماتها خلال قمة هيروشيما ومناسبات أخرى.