اليابان تسعى للإفراج عن مواطنها المحتجز في الصين

الأحد 26/مارس/2023 - 11:46 ص

أفادت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الأحد، بأن الحكومة اليابانية تسعى للإفراج عن رجل في الخمسينيات من عمره، محتجزا في الصين منذ وقت أيام بزعم انتهاك القانون الصيني.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصدر مطلع على العلاقات اليابانية الصينية قوله إن الحكومة اليابانية تسعى للإفراج عن الرجل الذي يعمل في شركة أدوية يابانية، في أقرب وقت ممكن، وتحاول تقديم الدعم القنصلي له عبر السفارة اليابانية في بكين.

وقال مصدر آخر إن الصين لم تقدم بعد تفسيرا كافيا لما أدى إلى احتجاز مسؤول الشركة اليابانية.

كثفت الصين من رقابتها على المنظمات والأفراد الأجانب باسم حماية الأمن القومي، مع احتجاز عدد من الأجانب بعد سن قانون مكافحة التجسس في عام 2014 وقانون الأمن القومي في عام 2015.