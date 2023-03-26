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الأحد 26 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«الشرقية للدخان» ترفع أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل

السجائر
السجائر
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قررت الشركة الشرقية ايسترن كومباني رفع أسعار السجائر والمعسل بجميع منتجاتها بزيادة تتراوح من 1.5 وحتي ثلاث جنيهات.

وجاء ضمن قائمة الزيادات والتي سجلت زيادة بقيمة 2.40 جنيه لكل علبه سجائر شعبية ومنها كليوباترا بوكس ابيض، و كليوباترا كوين سوفت، ومونديال لايت، و مونديال أزرق.

وأضافت القائمة التي تشمل زيادة أسعار السجائر والسيجار والمعسل، رفع سعر سجائر مونديال أحمر، مونديال سويتش منتول، و كليوباترا بلاك ليبول أيضا ارتفعت الي 2.40 جنيه.

كما ارتفعت أسعار السجائر كليوباترا بوكس عبوة 10 بزيادة قدرها 1.5 جنيه، فيما ارتفعت كليوباترا سوبر ستار بزيادة قدرها 2.4 جنيه.

وتابعت القائمة أنه تم أيضا رفع أسعار السجائر بلمونت 2.4 جنيه علي مجمل سعر المنتج، وبوسطن بنفس الزيادة.


 

أسعار السجائر المعسل