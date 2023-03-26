مستوطنون إسرائيليون يحرقون منزلًا في رام الله ونجاة ساكنيه بأعجوبة

الأحد 26/مارس/2023 - 10:43 ص

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم /الأحد/، منزلا مأهولا في بلدة سنجل شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن المنزل المُستهدف يعود للمواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عامًا)، وكان يعيش به ستة من أفراد عائلته.

وقال عواشرة، إن عائلته نجت بأعجوبة من الموت حرقا، بعد أن ألقيت تجاه المنزل مواد حارقة من قبل أربعة مستوطنين لاذوا بالفرار، بعدها توجه العشرات من أهالي البلدة إلى المنزل للمساهمة في إخماد النار.