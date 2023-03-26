أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 170 ألفا و550 جنديا

الأحد 26/مارس/2023 - 09:10 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 170 ألفا و550 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا ثلاثة آلاف و595 دبابة وستة آلاف و947 من المركبات المدرعة و2631 من النظم المدفعية و522 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و291 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و486 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسحلة الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية استهدفت ثلاثة مواقع قيادة روسية وخمسة مجموعات عسكرية تابعة للجيش الروسي وذخائر ومعدات أخرى خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة على مجموعات روسية، أسقط الجيش الأوكراني مروحيات جوية روسية بدون طيار من طرازي "أورلان - 10" و"سوبر كام".

وأضاف البيان:" أن القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية في أربعة اتجاهات، حيث صد المدافعون الأوكرانيون أكثر من 85 هجومًا للروس خلال اليوم الماضي.

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك اليوم الأحد إن القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك بطائرة بدون طيار (UAV).

وأضاف ليساك وفق لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية" بالأمس هاجم الروس المدينة باستخدام طائرة بدون طيار، وننتظر البيانات المؤكدة عن الإصابات أو التدمير جراء هذا الهجوم، مشيرا إلى أن القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا وأفدييفكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.