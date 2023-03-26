أسعار الدولار اليوم الأحد 26 مارس 2023

الأحد 26/مارس/2023 - 09:02 ص

استقر سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 26 مارس 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر، والأهلي المصري، والتنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقطر الوطني الأهليQNB، والتجاري الدولي CIB، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، والاسكندرية".

وبلغ أعلى سعر دولار في البنوك نحو 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.87 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في ميد بنك.