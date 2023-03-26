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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لإنقاذ طفلة.. موظف طوارئ يسبح 40 مترا في مياه جليدية بروسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قفز نيكولاي شاروف الموظف في وزارة الطوارئ الروسية في مياه جليدية في كامتشاتكا، لإنقاذ طفلة عمرها 10 سنوات علق اللوح الجليدي الذي كانت تعوم عليه، واستطاع بيديه تحريرها.

وقال نيكولاي شاروف لوكالة ريا نوفوستي إنه ملائم أكثر ليتولى مهمة دفع قطعة الجليد الذي حملت الطفلة ذات العشر سنوات إلى الشاطئ.

كان عليه أن يسبح حوالي 40 مترا: "وصلت إلى الفتاة بسرعة كبيرة، ولم ألحظ كم مر من الوقت. سألتها كيف كانت تشعر، قالت: "كل شيء على ما يرام."

وأضاف المنقذ أنه ارتدى ملابس جافة في القسم حيث يعمل. وسرعان ما وصلت والدة الفتاة ليتضح أن اليوم يصادف عيد ميلادها. اختلطت ضحكاتها بدموع الفرح".

لم يكن هناك ما يدعو للحزن إذ لم يصب موظف الإنقاذ ولا الطفلة.

إنقاذ طفلة روسيا موظف طوارئ مياه جليدية