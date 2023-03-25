كينيا تعتزم تنفيذ برنامج بقيمة 250 مليون دولار لزيادة إنتاجها الزراعي

السبت 25/مارس/2023 - 03:05 م

وقعت كينيا مذكرة تفاهم مع مجموعة "يونيتد جرين" البريطانية لتنفيذ برنامج يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي لكينيا على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" المحلية اليومية،أن هذا البرنامج، الذي تقدر تكلفته بـ33 مليار شلن كيني (حوالي 250 مليون دولار) سيجري تنفيذه في حوض بحيرة فيكتوريا وعلى وجه التحديد في مقاطعة "كيسومو".

ويستهدف البرنامج، المدعوم أيضا من شركة "فيكتوريا جرين إنفست" المحلية، بشكل خاص سلاسل القيمة للحبوب والبذور الزيتية والقطن وصناعة الأعلاف الحيوانية.

وبحسب الصحيفة الكينية، من المقرر أن يتضمن البرنامج أيضًا تحسين وصول المجتمعات الريفية إلى الخدمات المالية الزراعية وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى تعزيز وتحديث نُظم تجهيز المنتجات الزراعية والبنى التحتية وخلق فرص استثمارية جديدة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، كما يتسق هذا البرنامج مع الجهود التي تبذلها حكومة نيروبي لخلق قيمة مضافة للقطاع الزراعي وخفض فاتورة استيراد الأغذية في البلاد.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني في كينيا، ارتفعت فاتورة مشتريات المواد الغذائية للبلاد بنسبة 18% لتصل إلى 1.4 مليار دولار في عام 2022.