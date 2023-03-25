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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني: السفن الروسية تعرف ما الذي تفعله في مياهها الإقليمية

زيلينسكي
زيلينسكي
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 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام خريجي أكاديمية أوديسا البحرية، إن السفن الروسية تعرف ما تفعله في المياه الإقليمية.

 وشكر الرئيس الأوكراني في مقطع فديو ضباط البحرية الأوكرانية على حماية الدولة في قطاع الدفاع البحري مضيفا أن بلاده بحاجة إلى انتصار على روسيا في البحر والبر وفي السماء - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.
وأضاف: "لقد حفظت السفن الروسية بالفعل الاحتمال الوحيد لها في المياه الأوكرانية، وقد أثبتت السفن الروسية في البحر الأسود بالفعل ما قد تواجهه أي سفينة تهدد أوكرانيا وما هي إلا مسألة وقت فقط قبل أن تكرر مصير سفينة موسكفا الروسية ".
يذكر أن صاروخين أصابا سفينة موسكفا، في أبريل الماضي، مما تسبب في انفجار هائل حيث يعتقد أنهما فجرا إحدى أنابيب صواريخ موسكوفا المكشوفة أعلى سطح السفينة.
وتعتبر "موسكوفا" السفينة الرائدة من فئة "Project 1164 Atlant" لطرادات الصواريخ الموجهة في البحرية الروسية، ودخلت الخدمة عام 1983 تحت اسم "جلوري"، ثم في عام 1996، حملت اسمها الحالي.

زيلينسكي السفن الروسية أوديسا