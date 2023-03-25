الجيش الأوكراني: مقتل 16 مدنيا وإصابة 59 آخرين جراء القصف الروسي الليلة الماضية

السبت 25/مارس/2023 - 02:15 م

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن الغارات الروسية خلال الساعات الماضية أسفرت عن مقتل 16 مدنيا وإصابة 59 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الجيش القول إنه "وفقًا لتقارير أولية، قتل 16 شخصًا وأصيب 59 آخرون، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفت القوات الروسية أراضي ثماني مناطق في أوكرانيا".

وتابع أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إطلاق النار على 119 مجمع سكني من أنواع مختلفة من الأسلحة ما تسبب في وقوع أضرار جسيمة في مرافق البنية التحتية.

وفي السياق ذكرت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا أن روسيا تحتفظ بسفينتين حربيتين مسلحتين بما يصل إلى ثمانية صواريخ كاليبر كروز في البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القيادة القول:" تم تقليص مجموعة السفن الروسية في البحر الأسود إلى عشرة حتى صباح اليوم، وعادت سفن الصواريخ السطحية إلى قواعدها بينما هناك غواصتان في البحر، مسلحة بما يصل إلى ثمانية من طراز كاليبر"، محذرة من أن خطر الهجمات الصاروخية لا يزال مرتفعا.

وحتى أمس الجمعة، احتفظت روسيا بأربع سفن حربية في البحر الأسود، مسلحة بما يصل إلى 24 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.