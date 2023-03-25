رواد النيل: مراكز تطوير الأعمال وفرت 3.85 مليار جنيه لأكثر من 4800 مشروع بنهاية 2022

السبت 25/مارس/2023 - 02:20 م

أعلنت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، أن مراكز خدمات تطوير الأعمال (Business Development Services-BDS) بالمبادرة نجحت بنهاية العام الماضي 2022، في مساعدة أكثر من 4830 مشروعا من المشروعات الناشئة والصغيرة في الحصول على تمويلات بلغت نحو 3.85 مليار جنيه بزيادة قدرها ملياري جنيه بما نسبته 111% عن العام السابق 2021.

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن العام الماضي شهد تحقيق طفرة في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة ومساعدة أصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال على تنفيذ مشروعاتهم أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وذلك من خلال حزمة من الخدمات غير المالية التي تقدمها مراكز ووحدات تطوير الأعمال، بداية من بلورة أفكار المشروعات والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتيسير الحصول على التراخيص والتمويل وايضا التشبيك مع المستثمرين وغيرها من الخدمات.

توفير 254 ألف خدمة

وأضاف الدكتور أحمد حسني، أن مراكز خدمات تطوير الأعمال وفرت خلال العام الماضي 2022 نحو 146 ألف خدمة متنوعة عكست احتياجات فعلية للفئات المستهدفة من الشباب وأصحاب الأعمال، مقابل 66 ألف خدمة عام 2021، وبمعدل نمو بلغ 121%، ليرتفع إجمالي الخدمات التي قدمتها مراكز ووحدات تطوير الأعمال منذ انطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2022 نحو 254 ألف خدمة.

وأشار حسني إلى أن مراكز ووحدات خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، نجحت أيضا خلال العام الماضي 2022 في جذب شريحة جديدة من العملاء المستهدفين بلغت نحو 58 ألف مستفيد مقابل 33 الف مستفيد عام 2021، بمعدل نمو بلغ 76% وليصبح إجمالي من استفادوا من خدمات مراكز ووحدات تطوير الأعمال منذ انطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2022 أكثر من 100 ألف عميل 30% منهم سيدات.

14 بنكا و70 مركزا

وأوضح مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، أن هذه النتائج تحققت تزامنا مع تنفيذ خطة توسع استهدفتها البنوك المشاركة بالمبادرة والبالغ عددها 14 بنكا، والتي أضافت بمقراتها خلال عام 2022 أكثر من 36 مركزا ووحدة، ليصبح إجمالي مراكز ووحدات تطوير الأعمال نحو 70 مركزا ووحدة.

ونوه حسني بأن البنوك قامت خلال العام الماضي 2022، وبالتعاون مع المعهد المصرفي المصري (الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري) بتأهيل نحو 60 أخصائيا من العاملين بالبنوك ليصبح إجمالي الأخصائيين المؤهلين بالبنوك لتقديم الخدمات غير المالية في إطار المبادرة نحو 177 أخصائي، بخلاف تأهيل 14 أخصائي بوزارة الشباب والرياضة، والذي أصبح شريكا استراتيجيا في التوسع في تقديم الخدمات غير المالية للشباب، ليصبح إجمالي عدد المؤهلين بمراكز الشباب نحو 45 أخصائيا.

وفي إطار نشر ثقافة الشمول المالي، أوضح أن مراكز ووحدات تطوير الأعمال ساهمت خلال عام 2022 في حصول أكثر من 22 ألف عميل علي أكثر من 61 ألف خدمة بنكية ومصرفية متنوعه ليصل حجم الخدمات البنكية والمصرفية التي ساهمت مراكز ووحدات تطوير الأعمال في تحويلها للبنوك نحو 87 ألف خدمة.

التواجد في 23 محافظة

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن تلك المراكز عززت من دروها في نشر التوعيه والتثقيف المالي والمصرفي سواء من خلال الندوات واللقاءات مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ورواد الأعمال، وأيضا في إطار مبادرة حياه كريمة، ومن خلال منصات التوعية منها منصة " أفهم بيزنيس" " https:/efhambusiness.com، وموقع مراكز خدمات تطوير الأعمال https:/np.eg/bds-hubs الذي أتاح أكثر من 90 دراسة جدوى في مختلف المجالات.

وأشار حسني إلى أن التوسع في نشر خدمات مراكز تطوير الأعمال شمل أكثر من 23 محافظة بهدف مساعدة الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات في أكبر عدد ممكن من أقاليم مصر المختلفة، حيث استفاد نحو 146 الف مستفيد بنحو 35 ألف خدمة بمحافظات القاهرة الكبرى، واكثر من 8 الاف مستفيد بنحو 22 ألف خدمة بمحافظات اقليم الاسكندرية، و48 ألف مستفيد بنحو 123 ألف خدمة بمحافظات الدلتا، و7 آلاف مستفيد بنحو 15 ألف خدمة بمحافظات القناة، 22 ألف مستفيد بنحو 58 ألف خدمة بمحافظات الصعيد.

إنضمام 4 بنوك جديدة

وكشف مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل عن خطة للتوسع في نشر مراكز ووحدات خدمات تطوير الأعمال بالبنوك المشاركة للوصول الي اكبر قدر من المستفيدين ، كما تستهدف بعض البنوك لتقديم الخدمات غير المالية من خلال فروعها المميكنة، وتعتزم 4 بنوك جديدة المشاركة في المبادرة وانشاء عدد من مراكز ووحدات تطوير الأعمال بالمحافظات.