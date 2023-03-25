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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين في بحر مدينة غزة

بحرية الاحتلال الإسرائيلي
بحرية الاحتلال الإسرائيلي
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هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص وبخراطيم المياه. 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم،" إن زوارق الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، وحاصرت مركبين، وفتحت خراطيم المياه، وحاولت إغراق المراكب".
يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم وتستولي على مراكبهم.

الصيادين الاحتلال الإسرائيلي غزة