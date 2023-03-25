دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد

السبت 25/مارس/2023 - 12:36 م

أكد القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين أن الغرب يدفع أوكرانيا لشن هجوم مضاد على دونيتسك.

وقال بوشيلين في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن " سلطات دونيتسك ترى الاستعدادات لمثل هذا الهجوم حيث تقوم كييف بنقل احتياطيات ومعدات إضافية إلى خطوط التماس".

وأضاف أنه "لم يتبق إلا جزء صغير غرب مدينة مارينكا لتحريره بشكل كامل"، مشيرا إلى تقدم القوات الروسية على محور ار ديفكا وخوض معارك عنيفة في باخموت.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد أقر في وقت سابق بأن قوات بلاده لا يمكنها في الوقت الراهن شن هجوم مضاد بسبب نقص الأسلحة، مشيرا إلى أن الوضع في شرق أوكرانيا "غير موات" حاليا.