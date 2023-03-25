كييف وكوبنهاجن تبحثان سبل تعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية‎‎

السبت 25/مارس/2023 - 10:48 ص

بحث نائب وزير الدفاع الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي أندريه شيفتشينكو، مع وفد من البرلمان الدنماركي، برئاسة رئيس لجنة السياسة الخارجية مايكل أستروب جنسن، سبل تعزيز قدرات القوات المسلحة لأوكرانيا، وإمكاناتها لصد العمليات العسكرية الروسية.

وذكرات وزارة الدفاع الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم السبت - أن "شيفتشينكو شكر البرلمانيين والحكومة والشعب الدنماركي على إنشاء صندوق دعم أوكرانيا بقيمة 7 مليارات كرونة دانمركية (أي أكثر من مليار دولار) لتقديم المساعدة العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا".

وعبر نائب وزير الدفاع الأوكراني عن امتنانه للدنمارك لانضمامها إلى مبادرة دول الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة مدفعية، مضيفا أن مساهمة الدنمارك في القضية المشتركة لهزيمة روسيا تحمل أهمية قيمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، مضيفا"ونحن مصممون على زيادة التعاون الدفاعي المثمر بين البلدين، ومع اقتراب انعقاد قمة فيلنيوس للناتو قريبًا، لذا تتوقع أوكرانيا ضمانات أمنية واضحة وقوية، نأمل في دعم الدنمارك لجهود بلادنا في الطريق إلى نيل عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

من جهته، عبر رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي عن إعجابه بنضال الشعب الأوكراني في صد هجمات روسيا، متعهدا بمزيد من دعم بلاده لأوكرانيا، قائلا" إن العالم بأسره معجب بشجاعة الجنود الأوكرانيين، وستواصل الدنمارك مساعدة أوكرانيا حتى تحقق النصر في معركتها"