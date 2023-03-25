وزير أوكراني: حوالي 5 ملايين شخص لا يحصلون على مياه الشرب بسبب الحرب‎‎ في أوكرانيا

السبت 25/مارس/2023 - 10:36 ص

أعلن وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية في أوكرانيا روسلان ستريليتس، اليوم السبت، أن ما يقرب من 5 ملايين أوكراني لا يحصلون على مياه الشرب بسبب الأزمة العسكرية الراهنة مع روسيا.

وقال ستريليتس - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - إن 70% من سكان أوكرانيا قد يُتركون بدون هذا المورد المهم نتيجة للهجمات الروسية المستمرة.

وأضاف "كثيرًا ما نسمع في وسائل الإعلام العالمية عبارة (الحرب في أوكرانيا)، و(بسبب ما يحدث في أوكرانيا)، وما إلى ذلك.. ولكن من المهم أن يطلق العالم بأسره على الأشياء بأسمائها الصحيحة، ويقول (بسبب ما تفعله روسيا في أوكرانيا)".

وتابع قائلا "تواصل أوكرانيا خسارة بنيتها التحتية المائية نتيجة الهجمات الصاروخية المستمرة، وحاليًا، لا يستطيع حوالي 5 ملايين أوكراني الوصول إلى مياه الشرب".. محذرا من أن 70% من سكان بلده قد يُحرمون من المياه خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، حذر المسئول الأوكراني من انهيار أنظمة التبريد في محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية، التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ما قد يعني احتمال تكرار كارثة نووية على غرار ما حدث في مدينة فوكوشيما اليابانية، ولكن هذه المرة وسط القارة الأوروبية، بسبب استمرار الهجمات الروسية على منشآت البنية التحتية لأوكرانيا.