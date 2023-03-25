الرئيس العراقي يؤكد على دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية للحد من أزمة المياه

السبت 25/مارس/2023 - 09:29 ص

أكد الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، على الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس العراقي- في بيان، أوردته قناة أخبار عراقية، اليوم السبت- إن الرئيس رشيد التقى في مبنى الأمم المتحدة، الأمين العام أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك، وفي مستهل اللقاء هنأ الدكتور رشيد الأمين العام للأمم المتحدة على نجاح مؤتمر المياه والطروحات التي خرج بها التي من شأنها أن تسهم في الحد من أزمة المياه العالمية، معربا عن شكره وتقديره لدعوة الأمين لحضور المؤتمر.

واستعرض الرئيس العراقي “الأعباء التي يتحملها العراق جراء أزمة المياه، فضلًا عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار، مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة”.

بدوره.. أعرب جوتيرش عن تقديره وامتنانه للرئيس العراقي على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، مؤكدا أنه يتفهم ما تعانيه العراق من نقص حاد في المياه وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتأثيرهما على الواقع الحياتي والبيئي.

وأكد جوتيريش دعم المنظمة الدولية للعراق وجهوده للحد من مخاطر أزمة المياه والتغير المناخي وتداعياتهما على الحياة العامة.