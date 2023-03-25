استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 25 مارس 2023

السبت 25/مارس/2023 - 09:11 ص

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة فى بداية تعاملات اليوم السبت دون أي تغيير زمنذ أمس الخميس.



وسجل سعر عيار 21 نحو 2020 جنيها للبيع و 2040 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 نحو 1347 جنيها للبيع و 13460 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1731 جنيها لليع و 1749 جنيها للشرا.ء

وصل سعر عيار 24 نحو 2309 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 71.8 ألف جنيه للبيع و 72.507 جنيها للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 16.16 الف جنيه للبيع و 16.32 الف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.308 مليون جنيه للبيع و 2.331 مليون جنيه للشراء.