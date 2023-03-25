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الأحد 26 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 25 مارس 2023

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة فى بداية تعاملات اليوم السبت دون أي تغيير زمنذ أمس الخميس.


وسجل سعر عيار 21 نحو 2020 جنيها للبيع و 2040 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 نحو 1347 جنيها للبيع و 13460 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1731 جنيها لليع و 1749 جنيها للشرا.ء
وصل سعر عيار 24 نحو 2309 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 71.8 ألف جنيه للبيع و 72.507 جنيها للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 16.16 الف جنيه للبيع و 16.32 الف جنيه للشراء
وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.308 مليون جنيه للبيع و 2.331 مليون جنيه للشراء.

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